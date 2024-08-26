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مجلس الوزراء ينعي نبيل العربي: الفقيد أحد أعظم رجالات الدبلوماسية المصرية وقدم مسيرة حافلة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 06:44 مساءً -  

نعى مجلس الوزراء بخالص الحزن وعميق الأسى، السفير نبيل العربي، وزير خارجية مصر الأسبق، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، الذي وافته المنية مساء اليوم.

 

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص التعازي القلبية لعائلة الفقيد، وأسرة الدبلوماسية المصرية، التي كان الراحل أحد أعظم رجالاتها، راجياً من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

 

وأكد رئيس الوزراء أن السفير نبيل العربي قدم عبر سنوات عمره المديد، مسيرة حافلة في دوائر العمل الوطني والعربي والدولي، كدبلوماسي مُخضرم، وقانوني بارز، ومُفاوض قدير، ورجل دولة رفيع، كما تتلمذت على يديه قامات جديرة في مضماري الدبلوماسية والقانون الدولي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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