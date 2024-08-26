نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة DHI لاستعراض الدراسات الاستشارية لمشروع حماية الشواطئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)؛ ميتي فستيرجارد الرئيس التنفيذيلمؤسسة DHI التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمتخصصة في الإستشارات الرقمية وتطوير التكنولوجيا والحلول البيئية، وذلك على هامشمشاركتهما في فعاليات الأسبوع العالمى للمياه بالعاصمة السويدية ستكهولم.



وأوضح الدكتور هاني سويلم، في بيان اليوم الإثنين، أنه تم خلال اللقاء استعراض الدراسات الإستشارية التى تقوم بها DHI فى أعمال حماية الشواطىء بالساحل الشمالي فى مصر، ودراسة الاستعانة ب DHI فى مجال إستخدام المواد الطبيعة الصديقة للبيئة فى حمايةالشواطيء.



وأشار إلى أنه تم مناقشة التعاون بين مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) ومؤسسة DHI بشأن وضع منظومات لإدارة المعرفة وقواعدالبيانات بالدول الأعضاء بالأمكاو، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية دعم المؤسسة لدور "مركز المعرفة التابع للأمكاو" بإعتباره منصة قاريةمركزية لجمع وتبادل المعلومات والمعرفة المتعلقة بالمياه في جميع أنحاء القارة الإفريقية، والإستفادة من خبرة DHI في تعزيز الأنظمة الرقميةالتي تمكن من جمع البيانات بشكل فعال وتبادل المعرفة وإعداد التقارير عبر الدولة الإفريقية الأعضاء في الأمكاو.



كما تم مناقشة مقترحات عقد شراكة بين مؤسسة DHI و"المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى" PACWA احد الأدوات التنفيذية لمبادرةAWARe بما ينعكس على دعم الدول الإفريقية في مجال التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ على قطاع المياه من خلال مشاركةالمؤسسة فى تطوير قدرات التكيف مع تغير المناخ تحت مظلة مسارات عمل المبادرة المختلفة، وصياغة أطر تعاون بين "المركز الإفريقى للمياهوالتكيف المناخى" ومؤسسة DHI لتعزيز الدعم الفني وجهود بناء القدرات للمتخصصين الأفارقة.



وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة إلى فستيرجارد للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الإفريقي التاسع والمزمع عقدهما فى شهر أكتوبر المقبل، والقيام بزيارة مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى بالسادس من أكتوبر، والمركز القومى لبحوثالمياه للتعرف على ما يمتلكه كلا المركزين من إمكانات متميزة، ودراسة إمكانية تعزيز التعاون بين الوزارة مؤسسة DHI فى مجالات البحثالعلمى والتدريب وبناء القدرات.