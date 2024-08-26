نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ينعي السفير نبيل العربي وزير الخارجية الأسبق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينعى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف السفير نبيل العربي وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، الذي وافته المنية بعد رحلة من العطاء في خدمة الوطن في الداخل والخارج.

ويتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمة ولوزارة الخارجية المصرية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".