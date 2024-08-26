إبراهيم عبدالجواد ضيف مها بهنسي على "CBC" غدًا من العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 10:30 مساءً - تستضيف الإعلامية مها بهنسي، يوم غد الثلاثاء، الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، المتحدث الرسمي باسم مهرجان العلمين الجديدة في التاسعة والنصف على قناة "CBC".

يتحدث عبدالجواد خلال الحلقة التي تعرض من العلمين الجديدة عن مهامه كمتحدث رسمي باسم مهرجان العلمين، وكيف استعد لهذه المهمة، كما تتناول الحلقة الحديث عن أبطال مصر الفائزين في الأولمبياد والمركز التي حصل عليها كل من سارة سمير، وأحمد الجندي.

يتناول اللقاء الحديث عن حياتهم الشخصية، وتعلقه بوالدته وتأثيرها عليه في تربيته، وعلاقته ببناته وزوجته، وكيف يوازن بين حياته المهنية والعائلية.

وتجذب الدورة الثانية من مهرجان العلمين الأنظار بصورة مدهشة، خاصة بعدما شهدت خلال الأيام الماضية العديد من المفاجآت المناسبة لمختلف أذواق الأسرة المصرية إلى جانب كل محبي الترفيه من كافة البلدان.

ويؤكد ذلك مكانة مدينة العلمين كواحدة من أهم المدن السياحية على شريط ساحل البحر الأبيض المتوسط في المنطقة العربية.