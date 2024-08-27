نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي تعلن نتائج قبول المرحلة الثانية 353 ألف طالب في الجامعات والمعاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج قبول طلاب الثانوية العامة في الجامعات والمعاهد المصرية للمرحلة الثانية لعام 2024، وذلك بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات التي استمرت من يوم الثلاثاء 20 أغسطس حتى يوم الأحد 25 أغسطس عبر موقع التنسيق الإلكتروني. وقد شهدت هذه المرحلة إقبالًا كبيرًا من الطلاب الراغبين في تحديد مستقبلهم الأكاديمي والتعليمي.

الحد الأدنى للقبول وعدد الطلاب المتقدمين

تم تحديد الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية، للشعبة العلمية بواقع 265 درجة فأكثر، أي بنسبة 64.63%، فيما بلغ عدد الطلاب المؤهلين للتقديم في هذه المرحلة من الشعبة العلمية 286،088 طالب. أما في الشعبة الأدبية، فقد بلغ الحد الأدنى 230 درجة فأكثر، بنسبة 56.09%، بإجمالي 66،969 طالب، ليصل إجمالي عدد الطلاب المؤهلين للتقديم في المرحلة الثانية إلى 353،057 طالب.

عدد الطلاب المتقدمين وغير المتقدمين

حسب الإحصاءات الصادرة عن مكتب التنسيق، بلغ عدد الطلاب الذين قاموا بتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني في المرحلة الثانية 338،882 طالب، منهم 273،098 من الشعبة العلمية و65،784 من الشعبة الأدبية. وفي المقابل، لم يتقدم نحو 14،175 طالبًا بطلباتهم، منهم 12،990 من الشعبة العلمية و1،185 من الشعبة الأدبية.

نتائج الترشيح للكليات والمعاهد

بعد الانتهاء من عمليات التنسيق، بلغ عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم للالتحاق بالكليات الجامعية 284،793 طالبًا، منهم 224،317 من الشعبة العلمية و60،476 من الشعبة الأدبية. أما بالنسبة للمعاهد التابعة للوزارة، فقد تم ترشيح 48،935 طالبًا، منهم 44،190 من الشعبة العلمية و4،745 من الشعبة الأدبية، ليصل إجمالي عدد الطلاب المرشحين للالتحاق بالكليات والمعاهد في المرحلة الثانية إلى 333،728 طالبًا.

حالات استنفاد الرغبات

من ناحية أخرى، سجل مكتب التنسيق 5،154 حالة استنفاد رغبات بين الطلاب، وذلك نتيجة إدراجهم لرغبات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم في الثانوية العامة. وسيتم إتاحة الفرصة لهؤلاء الطلاب لتعديل رغباتهم وتقديم طلبات جديدة تتناسب مع مجموعهم.

مرحلة تقليل الاغتراب

تيسيرًا على الطلاب وتقليلًا لمعدلات الاغتراب، ستُفتح مرحلة تقليل الاغتراب من يوم الخميس 29 أغسطس حتى يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024. سيتمكن الطلاب من إجراء التحويلات بين الكليات المناظرة وغير المناظرة عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك وفقًا للشروط والقواعد المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، بما في ذلك الالتزام بالحد الأدنى للقطاع وقواعد التوزيع الجغرافي. يُسمح لكل طالب بإجراء تحويل واحد فقط مع مراعاة استيفاء الشروط الإضافية المطلوبة للكلية المراد التحويل إليها، مثل اجتياز اختبارات القدرات.

تحويل المعاهد

كما يُسمح للطلاب الذين تم ترشيحهم للمعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في نفس التخصص أو في تخصص مختلف، شريطة استيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه، وبما يتناسب مع النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية للمعهد.

بتلك الإجراءات والتسهيلات، يسعى مكتب التنسيق الإلكتروني إلى ضمان توزيع الطلاب بشكل عادل ومتوازن بين الكليات والمعاهد، وتوفير الفرصة لهم للالتحاق بالبرامج الأكاديمية التي تلائم قدراتهم وطموحاتهم. كما تأتي مرحلة تقليل الاغتراب في إطار حرص الوزارة على تحسين تجربة الطلاب وتقليل معاناتهم في الانتقال بين المحافظات، مما يسهم في تعزيز استقرارهم الأكاديمي والنفسي.