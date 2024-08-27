نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن الحدود الدنيا للشُعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتائج قبول طلاب الثانوية العامة في الجامعات والمعاهد المصرية للمرحلة الثانية لعام 2024، وذلك بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات التي استمرت من يوم الثلاثاء 20 أغسطس حتى يوم الأحد 25 أغسطس عبر موقع التنسيق الإلكتروني. وقد شهدت هذه المرحلة إقبالًا كبيرًا من الطلاب الراغبين في تحديد مستقبلهم الأكاديمي والتعليمي.
نتائج الترشيح للكليات والمعاهد
بعد الانتهاء من عمليات التنسيق، بلغ عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم للالتحاق بالكليات الجامعية 284،793 طالبًا، منهم 224،317 من الشعبة العلمية و60،476 من الشعبة الأدبية. أما بالنسبة للمعاهد التابعة للوزارة، فقد تم ترشيح 48،935 طالبًا، منهم 44،190 من الشعبة العلمية و4،745 من الشعبة الأدبية، ليصل إجمالي عدد الطلاب المرشحين للالتحاق بالكليات والمعاهد في المرحلة الثانية إلى 333،728 طالبًا.
الحدود الدنيا للشعبة الأدبية خلال تنسيق المرحله الثانية
ألسن كفر الشيخ 366.5
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 364.5
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 358.5
ألسن عين شمس 358.5
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 355.5
ألسن الفيوم 355
إعلام القاهرة 354.5
سياسة واقتصاد السويس 353
ألسن بني سويف 350.5
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 349.5
سياسة واقتصاد بني سويف 349.5
إعلام عين شمس 349
ألسن المنيا 348.5
ألسن سوهاج 346.5
ألسن أسوان 346
إعلام المنوفية 345.5
ألسن الأقصر 345.5
إعلام بني سويف 343
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 342.5
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 342
إعلام جنوب الوادي 341
آثار دمياط 336.5
حقوق بور سعيد 336
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 336
آثار الزقازيق بصان الحجر 335.5
آثار القاهرة 334
الاعاقة والتأهيل بني سويف 334
آثار عين شمس 333
آثار الفيوم 330
حقوق سوهاج 327.5
آثار أسوان 327
آثار ولغات مطروح 326
تربية بور سعيد 324.5
آثار الأقصر 324.5
حقوق جنوب الوادي 324
آثار جنوب الوادي 321.5
حقوق انتساب موجه سوهاج 321
آثار سوهاج 320
تربية الزقازيق 320
تربية عين شمس 319.5
تربية الإسكندرية 318.5
تربية المنصورة 318
آداب القاهرة 317.5
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 317.5
فنون جميلة (فنون) حلوان 316
تربية طنطا 313.5
تربية بنها 313.5
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 309
آداب انتساب موجه القاهرة 309
تربية دمنهور 308.5
تجارة الإسكندرية 308
آداب عين شمس 308
تجارة القاهرة 307.5
تربية المنوفية بشبين الكوم 307.5
تربية كفر الشيخ 307
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 306.5
تجارة جنوب الوادي 306.5
آداب الإسكندرية 306
حقوق أسوان 305
آداب انتساب موجه عين شمس 304.5
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 304.5
تجارة انتساب موجه القاهرة 304
آداب انتساب موجه الإسكندرية 303.5
تربية دمياط 302.5
تربية حلوان 302
تجارة وإدارة أعمال حلوان 302
تربية السويس 301
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 301
تجارة عين شمس 301
آداب حلوان 301
تجارة دمياط 300.5
تربية المنيا 300.5
تجارة انتساب موجه عين شمس 299
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 299
حقوق انتساب موجه أسوان 299
تربية مدينة السادات 299
آداب انتساب موجه حلوان 299
تربية بنات عين شمس 298.5
تربية مطروح 298.5
فنون جميلة (فنون) المنصورة 298
حقوق المنيا 297.5
تربية الفيوم 297.5
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 297
تجارة الزقازيق 297
تجارة المنصورة 297
آداب بنها 296.5
تربية سوهاج 295
تجارة انتساب موجه دمياط 294
تجارة بنها 294
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 294
تجارة انتساب موجه المنصورة 294
آداب انتساب موجه بنها 293.5
دار العلوم القاهرة 293.5
تربية أسوان 293.5
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293
حقوق كفرالشيخ 293
تجارة انتساب موجه بنها 292.5
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 292
تجارة دمنهور 292
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 291
تربية بني سويف 291
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 290.5
تجارة انتساب موجه الزقازيق 290.5
تجارة سوهاج 290.5
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 290.5
آداب بنات عين شمس 290.5
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 290
تربية أسيوط 290
تجارة المنوفية بشبين الكوم 290
تربية جنوب الوادي بالغردقة 289.5
تجارة أسوان 289.5
تربية الاقصر 289
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 288.5
تجارة انتساب موجه دمنهور 288.5
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 288.5
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 288
تربية العريش 288
تربية جنوب الوادي 287.5
تربية الوادي الجديد 287
حقوق دمياط 287
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 286.5
تجارة كفر الشيخ 286.5
تجارة طنطا 286.5
تجارة بور سعيد 286
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 286
تجارة انتساب موجه أسوان 286
تجارة أسيوط 285.5
آداب وعلوم إنسانية السويس 285.5
تجارة بني سويف 285.5
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 285.5
آداب المنوفية بشبين الكوم 285
تجارة السويس 285
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 285
آداب الفيوم 284
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 284
تجارة انتساب موجه طنطا 284
تجارة انتساب موجه بور سعيد 283.5
تجارة العريش 283.5
تجارة انتساب موجه السويس 283.5
حقوق الفيوم 283.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 283.5
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 283
تجارة انتساب موجه بني سويف 282.5
آداب المنصورة 282.5
تجارة مدينة السادات 282.5
آداب انتساب موجه الفيوم 282.5
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 282
آداب دمياط 282
تجارة انتساب موجه أسيوط 282
تجارة انتساب موجه سوهاج 282
تجارة انتساب موجه العريش 281.5
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 281.5
آداب طنطا 281.5
تربية (طفولة) عين شمس 281
سياحة وفنادق الإسكندرية 281
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 281
آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس 280.5
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 280.5
آداب دمنهور 280.5
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 280.5
آداب أسوان 280
آداب الزقازيق 280
آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 280
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 279.5
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 279.5
فنون جميلة (فنون) المنيا 279
آداب انتساب موجه المنصورة 279
آداب انتساب موجه طنطا 279
آداب بور سعيد 279
آداب انتساب موجه دمنهور 278.5
آداب انتساب موجه الزقازيق 278.5
آداب كفر الشيخ 277.5
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 277.5
فنون جميلة (فنون) أسيوط 277.5
حقوق القاهرة 277.5
آداب انتساب موجه دمياط 277.5
آداب انتساب موجه بور سعيد 277.5
آداب انتساب موجه أسوان 277
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 277
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 277
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 276.5
تربية (طفولة) السويس 276
حقوق انتساب موجه القاهرة 276
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 276
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 275.5
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 275.5
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 275.5
تربية طفولة مبكرة المنصورة 275.5
تربية (طفولة) الإسكندرية 275
آداب انتساب موجه العريش 275
آداب العريش 275
تربية (طفولة) كفر الشيخ 275
تربية طفولة مبكرة المنوفية 274.5
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 274.5
تربية (طفولة) طنطا 274.5
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 274.5
حقوق عين شمس 272.5
تربية نوعية القاهرة 271
حقوق انتساب موجه عين شمس 271
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 270.5
فنون جميلة (فنون) الأقصر 270
حقوق أسيوط 270
آداب انتساب موجه أسيوط 270
آداب انتساب موجه بني سويف 269.5
حقوق بني سويف 268.5
تربية طفولة مبكرة القاهرة 268
آداب انتساب موجه المنيا 267.5
حقوق انتساب موجه بني سويف 266
آداب انتساب موجه الوادي الجديد 266
حقوق حلوان 265.5
حقوق انتساب موجه أسيوط 265.5
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 265.5
آداب بني سويف 265.5
حقوق انتساب موجه حلوان 265
تربية طفولة مبكرة دمنهور 265
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 264.5
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 264
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 264
آداب انتساب موجه جنوب الوادي 263.5
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 263
آداب انتساب موجه سوهاج 262.5
حقوق بنها 262
آداب أسيوط 261.5
حقوق انتساب موجه بنها 261
دار العلوم الفيوم 260.5
تربية نوعية عين شمس 260.5
تربية (طفولة) دمنهور 259.5
تربية (تعليم ابتدائي) العريش 258
تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 257.5
آداب المنيا 257
حقوق المنوفية بشبين الكوم 256
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 256
حقوق الإسكندرية 256
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 255.5
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 254.5
تربية نوعية الإسكندرية 254.5
آداب الوادي الجديد 254
تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 253.5
حقوق الزقازيق 253.5
تربية طفولة مبكرة الفيوم 253.5
حقوق انتساب موجه الزقازيق 252
حقوق طنطا 251
حقوق المنصورة 251
آداب جنوب الوادي 250.5
تربية رياضية بنين المنصورة 250
حقوق انتساب موجه طنطا 250
حقوق انتساب موجه المنصورة 249.5
آداب سوهاج 249.5
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 249.5
حقوق مدينة السادات 248.5
دار العلوم انتساب موجه المنيا 248.5
حقوق انتساب موجه مدينة السادات 248
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 248
تربية طفولة مبكرة أسيوط 247.5
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 247.5
دار العلوم المنيا 247
دار العلوم انتساب موجه أسوان 247
تربية نوعية طنطا 246
تربية نوعية المنصورة 246
دار العلوم أسوان 246
سياحة وفنادق بني سويف 246
سياحة وفنادق المنيا 246
سياحة وفنادق مطروح 246
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246
سياحة وفنادق مدينة السادات 246
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 246
سياحة وفنادق الفيوم 246
تربية نوعية بنها 246
سياحة وفنادق المنصورة 246
سياحه وفنادق الاقصر 246
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 245.5
تربية طفولة مبكرة مطروح 245.5
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 244.5
تربية (طفولة) سوهاج 244.5
تربية نوعية الفيوم 243.5
السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 243.5
تربية طفولة مبكرة المنيا 243
تربية (طفولة) أسوان 242.5
تربية (طفولة) العريش 242.5
تربية نوعية الزقازيق 242.5
تربية رياضية بنين بنها 242.5
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 242
تربية نوعية كفر الشيخ 242
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 242
خدمة اجتماعية حلوان 242
تربية طفولة مبكرة بني سويف 242
تربية (طفولة) جنوب الوادي 241.5
تربية (طفولة) الوادي الجديد 240.5
سياحة وفنادق جنوب الوادي فرع الغردقة 240.5
تربية نوعية المنوفية بأشمون 239.5
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 237.5
تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 237.5
تربية نوعية بور سعيد 236.5
تربية نوعية أسيوط 236
تربية نوعية المنصورة بميت غمر 235.5
تربية نوعية المنيا 235
أقتصاد منزلى حلوان 233.5
تربية نوعية أسوان 233.5
خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 233
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 232.5
تربية نوعية جنوب الوادي 232.5
تربية نوعية دمياط 232
تربية رياضية بنات بنها 231.5
تربية نوعية مطروح 231.5
تربية نوعية سوهاج 230.5
خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 230.5
خدمة اجتماعية الفيوم 230