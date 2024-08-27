نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثانوية العامة دور ثان.. التعليم ترصد حالتي غش بامتحاني الاقتصاد والإحصاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحانات الدور الثانى لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حيث أدى الطلاب خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة الاقتصاد بإجمالي عدد (٤٢٨٥) ألف طالب/طالبة في الفترة الأولي، ومادة الإحصاء بإجمالي عدد (٤٢٨٥) ألف طالب/طالبة في الفترةالثانية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثانى فى امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) فترة أولى بعدد طالب واحد في الفترة الأولى، كما أدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي (ورقة أولى) بإجمالي عدد طالب واحد.

وقد حرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقد أكد نائب الوزير، على متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقد تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش أثناء امتحان مادة الاقتصاد، حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة زفتى التعليمية بمحافظة الغربية أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول.

كما تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش أثناء امتحان مادة الإحصاء بإدارة ساقلتة التعليمية بمحافظة سوهاج أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول.

وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبين المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (٢٠٥) لسنة ٢٠٢٠ بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

ومن المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية (علوم والرياضيات ) امتحان الدور الثاني غدًا الأربعاء الموافق ٢٨ اغسطس ٢٠٢٤، فى مادة الفيزياء، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة التاريخ، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي (ورقة ثانية).