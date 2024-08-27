وزير العمل يستقبل شابًا صاحب تجربة رائدة في ”المشروعات الصغيرة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 11:26 صباحاً - -محمد نجيب: "كنت سعيد جدًا عندما تواصل معي الوزير جبران بعد مشاهدته تجربتي على مواقع التواصل الاجتماعي"..

-جبران:رسالة عملية بدعم الدولة لأفكار الشباب التي تستهدف توفير فرص العمل..وتوجيهاتي تعميم الفكرة على كافة المحافظات..

-اتصالات مع برنامج الأغذية العالمي وإتحاد المشروعات الصغيرة لمساندة "المشروع"..

استقبل وزير العمل محمد جبران،في مكتبه ،بالعاصمة الإدارية الجديدة ،الشاب محمد نجيب ،من محافظة الجيزة ..وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء ،فإن نجيب، رسام وفنان تشكيلي، بدرجة مُربي دواجن ،و"يوتيوبر شهير"، في هذا المجال ،وبدأ من الصفر بفكرة صغيرة في تربية عدد قليل من الدواجن ،داخل عنبر وبطارية ،صنعهما بنفسه ،حتى وقف على الطريق الصحيح ،ولا تقتصر فكرته في هذه التجربة الرائدة الناجحة في تربية الدواجن بطريقة صحية وصحيحة،والتسويق لها، فقط ،بل في توعية الشباب أمثاله بتنفيذ تلك الفكرة ،وتكرارها ،ايمانا بمبدأ "من دلَّ على خير فله أجر فاعله" ..الوزير جبران خلال اللقاء ،قال أنه عندما شاهد فيديو لهذا الشاب،يحكي تجربته الناجحة ،قرر استقباله ،وتقديم كل أنواع الدعم ،لتعميم تلك الفكرة التي بدأت بأمنية وحلم ،ثم أصبحت حقيقة ،والترويج لها بشكل أوسع ،وكرسالة إلى كل شاب مصري ،بأن "الأماني ممكنة "،وتحقيقها واقع ،وحقيقة راسخة في محور من أهم محاور برنامج الحكومة الجديدة ،وهو "بناء الإنسان وتنمية مهاراته والإعلاء من قيمة العمل لديه ،وتشجيعه على العمل الحر والمشروعات الصغيرة"...حيث يحكي الفيديو المنشور مع هذا البيان قصة الكفاح هذه،وكيف بدأت ،وإلى أين ستنتهي،ورد الفعل الإيجابي من وزير في حكومة، تعمل بروح الفريق الواحد ،وتُسَخر كل إمكانياتها في دعم افكار الشباب ،حيث يتطلع الوزير جبران من هذه التجربة ،تكرارها في المحافظات ،ولذلك كانت فكرة حضور ماريانا برسوم ،مسؤول مُكون تمكين الشباب ببرنامج الأغذية العالمي،في هذا اللقاء،وتحديد موعد مع علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة،ليكون الدعم المتكامل والمتخصص ،لهذه التجربة ،كما وجه الوزير جبران رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية التي شاركت في اللقاء ،بتجهيز دراسة عاجلة للتوسع في تنفيذ هذه التجربة داخل المحافظات والقري الاكثر احتياجا ،وذلك بالتعاون مع منظمات دولية داعمة لهذه الأفكار ،لتشجيع هذه الصناعة ،وكذلك توفير فرص عمل للشباب ..ويرى محمد نجيب أن اهتمام وزير العمل بهذه التجربة ،وحرصه على تعميمها ،يؤكد ثقافة الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتوجيهاته المستمرة بدعم وتشجيع الشباب ..