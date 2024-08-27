تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء.. توفير مواقع ثابتة لإقامة منافذ سلعية دائمة للمواطنين بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 11:27 صباحاً -

أوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حرص المحافظة علي إقامة معارض ومنافذ سلعية دائمة وثابته علي مدار العام بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين لتقديم السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق للتصدي للغلاء والوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجا ومساعدتهم في شراء إحتياجاتهم بأسعار مناسبه لهم.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقاءه مع رؤساء الأحياء للوقوف علي اليات وخطوات انشاء مواقع ومنافذ سلعية ثابتة ودائمه بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية لتوفير السلع الأساسية والغذائية للمواطنين .

وكلف المهندس عادل النجار رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة توفير عدداً المواقع او الساحات الفضاء او قطع الأراضي بالمساحات المناسبة لإقامة المنافذ السلعية الدائمة علي ان تكون الأولوية للمناطق ذات الكثافات السكانية العالية لخدمة قطاع عريض من المواطنين .

كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين وتشكيل فرق عمل ميدانية لمتابعه كافة المعارض والمنافذ الكائنة حالياً بصفه يومية والتأكد من التزام العارضين والتجار بتقديم منتجاتهم بالأسعار المعلنة وبالجودة المطلوبة.

وأكد النجار على مروره الدوري علي منافذ بيع السلع والمواد الغذائية واللحوم والفاكهة والخضروات وذلك للاطمئنان على توافرها بالكميات والأنواع المطلوبة والتأكد من صلاحيتها وتقديمها للمواطنين بأسعار مخفضة .