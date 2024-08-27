نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن: زيادة عدد مراكز علاج مرضى الإدمان لـ33 مركز والخدمات تقدم مجانا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، توسيع التغطية الجغرافية لخدمات علاج الإدمان لتشمل كافة المحافظات المحرومة من الخدمة فيما مضى من فترات،حيث كانت الخدمة تقتصر على (12) مركزًا علاجيًا في 9 محافظات عام 2014 والآن تقدم الخدمة في "33 "مركزا داخل 19 محافظة وهو ما ساهم في استيعاب أعداد المتقدمين للعلاج والذين تجاوز عددهم "170 ألف حالة تردد سنويًا "، حيث تقدم الخدمات لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة.





جاء ذلك خلال إعلان نتائج الدراسة التي أعدها صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي،حول تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وبحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة غادة وإلى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وممثلو الوزارات المعنية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ