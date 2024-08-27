نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة: تفاصيل وموعد صرف 500 جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة العمل عن تخصيص منحة مالية بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة بمناسبة المولد النبوي الشريف، الذي يوافق 16 سبتمبر المقبل.

يأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على تقديم الدعم والرعاية لهذه الفئة من العمال في المناسبات الدينية والوطنية.

تفاصيل المنحة

وفقًا لمصادر بوزارة العمل، من المقرر صرف منحة المولد النبوي البالغة قيمتها 500 جنيه في بداية الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر.

ستستفيد من هذه المنحة العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى مكاتب العمل والمفتشين في المديريات بكافة محافظات الجمهورية.

تأتي هذه المنحة ضمن برامج الدعم والاحتياجات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، التي لم تستفد من أي برامج حماية اجتماعية أخرى مثل برنامج "تكافل وكرامة" أو معاشات التضامن الاجتماعي.

أهداف المنحة

تعتبر منحة المولد النبوي جزءًا من المنح الدورية التي توفرها وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة، والتي تهدف إلى تقديم الدعم المالي في أوقات مختلفة من السنة.

من بين المنح الأخرى التي تصرف سنويًا:

منحة عيد العمال

منحة شهر رمضان المبارك

منحة عيد الفطر

منحة عيد الأضحى

منحة المولد النبوي الشريف

منحة أعياد الميلاد المجيد

تأتي هذه المنح في إطار التزام وزارة العمل بتوفير الرعاية الاجتماعية والمالية للعمالة غير المنتظمة، استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

الإجراءات والآلية

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعمالة غير المنتظمة، حيث تقوم حاليًا بعمليات حصر دقيقة للعمالة في مختلف مواقع العمل.

يهدف هذا الحصر إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة لضمان تقديم الرعاية الاجتماعية اللازمة لهذه الفئة.

وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى من خلال هذه المنح إلى تحسين ظروف معيشة العمالة غير المنتظمة ودعمهم في المناسبات الدينية والوطنية، مما يعكس التزام الدولة بالاهتمام بهذه الفئة وتوفير الحماية الاجتماعية المناسبة لهم.