التحالف الوطني ينفذ مشروعاً لتركيب 700 وصلة مياه شرب نقية في سوهاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 12:32 مساءً - نجحت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بإشراف مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج فى تركيب 700 وصلة مياه شرب نقية لــ 700 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرية برخيل بمركز البلينا، وقرية الطليحات بمركز جهينة، وقرية كوم بدار بمركز المنشاة ، وقرية الصوامعه شرق بمركز اخميم فى محافظة سوهاج.

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة سوهاج وجمعية الأورمان، وضمن جهود التحالف الوطنى، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلًا عن التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، بالإضافة الى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

ومن جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تركيب وصلات المياه توفير حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتًا أن الاسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

موضحًا أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء محافظة سوهاج، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 58,355 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية.

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