وزير التموين والتجارة الداخلية يجتمع مع ممثلي الشركة المنفذة لمشروع تكويد الذهب بالليزر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 12:32 مساءً - في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاتها التابعة، ودعم آليات التحول الرقمي، التقى اليوم الدكتور شريف فاروق- وزير التموين والتجارة الداخلية وفد الشركة المنفذة لمشروع تكويد الذهب بالليزر، وجاء ذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء احمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، و الدكتور زكريا حمزة الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية السلعية، و احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، و احمد عصام معاون الوزير، و الدكتور ناجي فرج مستشار الوزير لشؤون الذهب، وممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويأتي تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر بالتعاون مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وأكد السيد الدكتور الوزير على ضرورة سرعة الانتهاء من منظومة التكويد ودمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر لما لهذا المشروع من أهمية كبيرة في مجال صناعة الذهب واستخدام التكنولوجيا الحديثة بما يضمن حوكمة منظومة دمغ وتكويد المعادن الثمينة بالليزر.

وفي سياق متصل أكد السيد الدكتور الوزير أن تطبيق هذه المنظومة سوف يساهم في إحكام الرقابة على الأسواق الخاصة بالمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة من خلال الحد من الممارسات غير المشروعة والتي تعرض المواطنين للغش والتدليس، وسوف تساهم هذه المنظومة في زيادة الموثوقية في مشغولات المعادن الثمينة المصرية وبما يدعم تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وأشار فاروق أن المنظومة تعمل علي تحقيق هدفين هامين في مجال صناعة الذهب، وهما الدمغ الرقمي والتحقق التقني ليكون لدينا معيار رصين لثقة الذهب نضمن به آليات الرقمنة والرقابة والتتبع.

وخلال اللقاء قدمت الشركة المنفذة الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية، نموذج ومثال عملي للتطبيق الفعلي (ديمو) للمنظومة وطريقة عملها واهم مميزاتها ، ووجه السيد الدكتور الوزير بسرعة الانتهاء من المشروع وتدشين المنظومة فعلياً وبدء العمل بها في القريب العاجل.