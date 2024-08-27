بزعم قدرته على إلحاق أبنائهم بالكليات.. ضبط متهم بالنصب على المواطنين في الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الاموال العامة والجريمة المنظمة.. من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة) بتضرره من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة) لإدعائه بقدرته من خلال نفوذه المزعوم على إلحاق نجل الشاكى بإحدى الكليات وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء على (مبلغ مالى).. إلا أنه لم يفى بذلك ورفض رد المبلغ المالى الذى تحصل عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.