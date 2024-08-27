انت الأن تتابع خبر تصل لأقل سعر لها مذ 6 شهور... انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء ٢٧ أغسطس 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الدواجن اليوم تنخفض بشكل كبير في الأسواق، وكل من يبحث عن سعر الفراخ اليوم، إليك الأسعار بالمزرعة والأسواق، والتي باتت تنخفض بشكل أسرع وتخالف التوقعات، وتنزل إلى أقل سعر لها منذ 6 أشهر مرتفعة، واليوم تنخفض وتهبط في المزارع لتصل إلى سعر منخفض، وإليك اليوم الثلاثاء جميع أسعار الدواجن للمستهلك، وأسعار البانية والبيض، وكل ما يشمل الدجاجة.

سعر الفراخ اليوم

بعد ارتفاع دام لفترة طويلة جدا تنخفض الدواجن اليوم بالمزارع، وتصل إلى أقل سعر لها منذ رمضان المبارك، حيث أرتفعت الأسعار في هذا الشهر الفضيل لتصل إلى أعلى سعر، فقد وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 110 للكيلو الواحد، ولكنها انخفضت الآن لتصل تحت 65 جنيها في سعر الكيلو الواحد، وأيضا سعر الأوراك وصل للمستهلك حتى 76 جنيها، وإليك كل الأسعار وأيضا الأسباب التي أدت إلى تراجع الدواجن بشكل كبير.

أسباب انخفاض أسعار الدواجن

انخفضت الدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس، وقد وصلت لأقل سعر لها منذ 6 أشهر مرتفعة بشكل كبير في الأسواق، وإليك الأسباب التي أدت إلى هبوط سعر الدواجن وهي كالتالي:

توافر الدواجن في المزارع والأسواق بكثرة نتيجة انخفاض أسعار العلافة.

عدم الأقبال على شراء الدواجن.

ارتفاع درجات الحرارة.

أسعار الفراخ اليوم

إليك كل أسعار الفراخ اليوم في الأسواق وأيضا سعر بيعها بالمزارع، لكل أنواع الدواجن والبيض وهي كالتالي:

الفراخ السعر بالمزرعة السعر للمستهلك الفراخ البيضاء يصل سعرها حتى 65 جنيها تصل حتى 70 جنيها الفراخ البلدي حتى 115 جنيها حتى 125 جنيها الفراخ الساسو من 80 جنيها من 90 وحتى 115 جنيها الفراخ الأمهات 64 جنيها 74 جنيها البانية لا يوجد يصل حتى 170 جنيها سعر كرتونه البيض الأبيض 155 جنيها تصل حتى 165 جنيها سعر كرتونه البيض الأحمر 157 جنيها 167 جنيها سعر كرتونه البيض البلدي 150 جنيها 160 جنيها