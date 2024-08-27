وزيرة التضامن: إضافة 50 ألف أسرة لبرنامج "تكافل وكرامة"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي لصحفيين الملف، إنه بعد إضافة 50 الف أسرة جديدة سيصل عدد الأسر الجديدة المنضمة لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" إلى 170 ألف أسرة في 3 شهور.

وأكدت أنه سيتم الإعلان قريبا عن انتهاء قوائم الانتظار.

وزيرة التضامن الإجتماعي تشهد إطلاق دراسة "تطبيق برامج الدمج المجتمعي لمتعافي الإدمان وأثره علي تحسين جودة الحياة لديهم"

هذا وشهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إطلاق دراسة "تطبيق برامج الدمج المجتمعي لمتعافي الإدمان وأثره علي تحسين جودة الحياة لديهم"، وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور السيدة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ولفيف من الخبراء وممثلي المنظمات الدولية والحكومية والأهلية الشريكة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر مركز إمبابة لعلاج الإدمان.