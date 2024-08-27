نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن: لن يكون هناك تهاون مع الخدمات المقدمة لأبناء دور الرعاية في مصر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

قالت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لن تتهاون مع دور الرعاية والخدمات المقدمة لأبناء دور الرعاية في مصر.

وأوضحت خلال لقاء مع محرري ملف وزارة التضامن، أن الوزارة تتلقى شهريًا من 400 لـ 500 شكوى من دور الرعاية، لافتة إلي أن هناك فريق تدخل سريع وضبطية قضائية للتعاون مع المخالفين والشكاوى، ولن نتهاون مع دور الرعاية ولن نتهاون مع مقدم الخدمة الذي لا يقدمها على أكمل وجه.

وأشارت إلي أن هناك 9 آلاف أبن وأبنة في رقابنا في الدور.

ولفتت إلي زيارتها المفاجئة إلي دور الأيتام والمسنين بشكل مفاجئ كل يوم جمعة، متابعة أنها منذ تولي المنصب طلبت كشف كافة دور الرعاية في مصر وعمل زيارات للاطمئنان على الخدمات المقدمة.

وتابعت: أن الوزارة قامت بتسريع وتيرة إجراءات الكفالة للأسر البديلة كما تجتمع اللجنة الخاصة بالأسر البديلة بصفة دورية.