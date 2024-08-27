مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 01:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (بنى سويف – الشرقية – الغربية) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



مديرية أمن بنى سويف

- ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص من بينهم عميل سيىء النية "لعدد 3 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الشقق السكنية بأسلوب كسر أبواب ونوافذ الشقق وسرقة محتوياتها بدائرتى قسم ومركز شرطة بنى سويف .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (8 وقائع سرقة بذات الأسلوب) وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها.

- ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص من بينهم عميل سيىء النية "لهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى من الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة سمسطا ، وبحوزتهم (2 فرد محلى – بندقية رصاص – عدد من الطلقات – دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (8 وقائع سرقة بذات الأسلوب) بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة ، وأرشدوا عن جميع المسروقات المستولى عليها.



مديرية أمن الشرقية

- ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات الهوائية بأسلوب المغافلة بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (10 وقائع سرقة بذات الأسلوب) ، وأرشدا عن جميع المسروقات المستولى عليها.



مديرية أمن الغربية

- ضبط تشكيل عصابى مكون (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات بطاريات السيارات بأسلوب الضغط على الكابود .. وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم سيىء النية (10 بطاريات) أمكن ضبطه ، كما تم ضبط مركبة "التوك توك" المستخدمه فى

إرتكاب الوقائع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.