وفد الإنتاج الحربي يشارك في مراسم التحاق خريجي المنشآت التعليمية بشركة خاصة

أحمد جودة - القاهرة - في ضوء توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي

أشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد محمد عيد بكر إلى أنه فى ضوء توجيهات السيد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالحرص على توفير فرص عمل لخريجي المنشآت التعليمية التابعة للوزارة من خلال إجراء متابعة دورية للتعرف على احتياجات الشركات الصناعية ومتطلبات سوق العمل؛ فقد شارك وفد من قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمراسم إلتحاق عدد (25) من خريجى المنشآت التعليمية التابعة لقطاع التدريب للعمل بشركة “ARIA Technologies” الرائدة فى مجال الحلول الصناعية الذكية بمناسبة بدء البرنامج التأهيلي للمُعيّنين الجدد، جاء ذلك خلال زيارة وفد قطاع التدريب لمقر "آريا تكنولوجيز" بالقاهرة الجديدة.

وأوضح "بكر" أن الدكتور/ محمد توفيق رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والإدارة الإســــتراتيجية أكد فى كلمته التى ألقاها نيابةً عن المهندس/ عبدالرؤوف عبدالله موسى رئيس قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي على أن قطاع التدريب يقوم بتوفير احتياجات الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات التابعة لها وكذا شركات القطاع الخاص من العمالة المدربة الماهرة والمتخصصة ويعمل على فتح مجالات عمل جديدة أمام خريجي المنشآت التعليمية التابعة في ضوء ما يقوم بإعداده العاملين في إدارة التوظيف بقطاع التدريب من تقارير حول مؤشرات التوظيف وتوقعات وإتجاهات سوق العمل مع تحليل العجز والفائض في المهارات المطلوبة، كما أكد على أن المستقبل للتعليم الفني لسد احتياجات سوق العمل، لافتًا إلى حرص قطاع التدريب على المساهمة فى تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والتى من بين محاورها محور التعليم والتدريب، وفي نهاية كلمته وجه رئيــــس الإدارة المركزيــــة للتخطيط والإدارة الإستراتيجية الدعوة لمسئولى شركة "ARIA Technologies" لزيارة قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي للتعرف على الإمكانيات التدريبية والخبرات البشرية بالقطاع.

وصرّح المتحدث الرسمي بأسم وزارة الإنتاج الحربي أن ممثلي "ARIA Technologies" أعربوا عن اعتزازهم بالتعاون المثمر مع الوزارة، حيث أشاد المهندس/ علاء سعد الرئيس التنفيذي للشركة بالمستوى المتميز لخريجي المنشآت التعليمية التابعة للإنتاج الحربي فيما يتعلق بالمستوى المهني والانضباط والمهارات الشخصية، وتم خلال الزيارة إجراء عرض تقديمى حول أنشطة الشركة والتي تتخصص فى تطوير وتصنيع الروبوتات وأنظمة الأتمتة التى تعزز الإنتاجية والجودة فى مختلف القطاعات الصناعية وتقديم حلول مبتكرة ومتقدمة تكنولوجيًا بما ذلك الأنظمة الروبوتية مثل (الروبوتات الخطية، حلول الرؤية الآلية، خطوط الإنتاج الآلي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة)، ولَفت "بكر" إلى قيام وفد قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي في نهاية الزيارة بتفقد أقسام "ARIA Technologies" للتعرف على الإمكانيات التكنولوجية المتاحة تمهيدًا للتعاون المشترك فى مجالات التدريب المختلفة.

حضر المراسم من قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي الدكتور/ محمد توفيق مبروك رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والإدارة الإستراتيجية، السيد/ ضياء عبد الواحد مدير إدارة العلاقات العامة، السيد/ ولاء هندي مدير إدارة التوظيف، المهندسة/ أمل ممدوح حسين مدير إدارة التخطيط والسياسات، المهندس/ محمود صابر السيد مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، السيد/ محمد حسن مسئول الإدارة العامة للأنشطة الثقافية، وحضرها من شركة "ARIA Technologies" المهندس/ علاء سعد الرئيس التنفيذى، السيدة/ نسرين عماد مديرة الموارد البشرية، المهندس/ مصطفى عبدالمولى مدير تطوير الأعمال، السيدة/ عليا أيمن مسئول الموارد البشرية، المهندس/ محمد سالم مدير المشاريع.