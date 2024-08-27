جولات تفقدية لوزير العمل في مصانع شنايدر وارسيلور ميتال وفيوتشر وفريش اليكتريك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 02:30 مساءً - -الوزير جبران يحث العمال على المزيد من العمل..ويُشدد على بيئة العمل اللائقة لصالح "طرفي الإنتاج"..

-تعاون في مجال التدريب المهني لتوفير فرص عمل تتماشى مع إحتياجات "المنطقة الصناعية" ..

-دورات تدريبية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العامل وسلامة "أدوات الإنتاج"

قام وزير العمل محمد جبران ،اليوم الثلاثاء،بجولة تفقدية للمنطقة الصناعية بمدينة بدر، شملت مصانع: شنايدر العالمي للمنتجات الكهربائية،وارسيلورميتال للصلب والتعدين،وفيوتشر للصناعات الدوائية،وفريش اليكتريك،والشركة الإستثمارية للإنتاج والتصنيع،والتي يصل حجم الإستثمار فيها إلى الملايين من الدولارات،وتضم الألاف من العمال والفنين،داخل ما يقرب من نحو 1181 مصنعًا..وكان في استقبال الوزير،عدد من مسؤولي الإدارات في تلك المنشأت،والذين قدموا عروضًا تسجيلية، بشأن نشاط وحجم إستثمارات، وعدد العمال في كل شركة..

وبحسب بيان صحفي اليوم تأتي جولة الوزير،في إطار زياراته لمواقع عمل،لحث العمال على المزيد من الإنتاج،وكذلك التأكيد على دعم الدولة وتشجيعها للإستثمار المحلي،والأجنبي ،وصناعة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية ،والعِمالة الماهرة ،والمُدربة ،والأمان الوظيفي للعامل ،وكذلك التعاون في مجال تأهيل الشباب على المِهن التي تحتاجها تلك المصانع والشركات،عن طريق دورات تدريبية مُشتركة،تشمل أيضًا توعية "طرفي الإنتاج" بثقافة السلامة والصحة المهنية،لصالح صحة العامل ،وسلامة "أدوات الإنتاج ".،وأهمية التحول للأخضر،من أجل بيئة نظيفة .وكذلك الإستفادة من مراكز التدريب الثابتة والمُتنقلة التابعة للوزارة في المحافظات..