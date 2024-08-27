نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الإدارة المؤسساتية والصراع على العوائد المالية للنشر الإلكتروني".. في ندوة تمهيدية للمؤتمر العام للصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم لجنتا اقتصاديات ومستقبل الصحافة جلسة حوارية وعصف ذهنى فى السادسة مساء الأربعاء 28 أغسطس 2024، ضمن الجلسات التحضيرية لمؤتمر نقابة الصحفيين السادس.

ويتحدث فيها الكاتب الصحفى والباحث الدكتور هانى نسيرة، والباحث والكاتب الصحفى الدكتور حسام الضمراني.

وتناقش الجلسة مفاهيم الإدارة المؤسساتية فى الصحافة، والتجربة المصرية، والخروج من الأزمة، والصراع على كعكة النشر الإلكترونى والعائد الاقتصادى منها، وكيف تستطيع المؤسسات تعظيم مواردها واستدامة العوائد؟.

ويتناول د. هانى نسيرة فى حديثه خلال الجلسة الثوابت والمتغيرات فى إدارة المؤسسات الصحفية، وتجارب مؤسسات عربية ودولية فى ترسيخ الإدارة الرشيدة لضمان الاستمرارية، وتحقيق أفضل الأسس للعمل الصحفى مع مختلف المستجدات، ومع التوائم، ومتطلبات تطورات صناعة النشر.

ويتحدث الدكتور حسام الضمرانى عن الصراع من منصات تطبيقات النشر للاستحواذ على أكبر نسب العوائد الاقتصادية من نشر محتويات مواقع الصحف الإلكترونية، ونشر محتويات المواقع الخبرية، مع التركيز على نماذج بعينها تحقق مكاسب مالية كبيرة، فيما تحاصر الخسائر المؤسسات صاحبة المحتوى الأصلى.

ويطرح الدمرانى أساليب الحل والمواجهة، والأفكار الكفيلة بتحقيق أعلى العوائد، إلى جانب العديد من مستجدات طرق وآليات النشر، والضوابط المطلوبة للمصداقية وحقوق الغير.

وتستهدف لجنتا اقتصاديات ومستقبل الصحافة من الجلسة الحوارية الخروج بورقة عمل وتوصيات للمؤتمر العام، تكون بمثابة برنامج عمل وخارطة طريق للمؤسسات الصحفية.

وتمثل الجلسة فرصة مهمة للصحفيين للتعرف على الواقع، والتعامل مع المستجدات فى صناعة المحتوى، والتطورات المتلاحقة فى صناعة الصحافة والإعلام بصفة عامة، ووظائف المستقبل.

ودعت لجنتا اقتصاديات ومستقبل الصحافة الزملاء الصحفيين للمشاركة فى الجلسة الحوارية، للتعرف والتفاعل مع أحدث وأهم المستجدات فى مهنة الصحافة.