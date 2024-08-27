نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيع بروتوكول بين صندوق مكافحة الإدمان وبنك الكساء المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



وقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بروتوكول تعاون مع بنك الكساء المصرى لدعم برامج التمكين الاقتصادي والدمج المجتمعي للمتعافين من خلال تجهيز وتشغيل "مشغل متكامل لتصنيع الملابس مكون من ماكينات تشغيل تمثل جميع مراحل تصنيع المنتج النهائي في مراكز العزيمة التابعة للصندوق لتطبيق برامج العلاج بالعمل والدمج المجتمعي للمتعافين،ووقع البروتوكول كل من الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق والسيد أمجد هلال نيابة عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنك الكساء المصرى .



جاء ذلك على هامش إعلان نتائج الدراسة التي أعدها صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، حول تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وبحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتورة غادة وإلى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا وممثلى الوزارات المعنية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.