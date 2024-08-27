مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من المركز النيجيري للبحوث العربية لبحث تعزيز التعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 03:31 مساءً - استقبل فضيلةُ الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- اليوم الثلاثاء، وفدًا من المركز النيجيري للبحوث العربية ومجمع دار النعيم للعلوم الشرعية بنيجيريا، برئاسة الدكتور الخضر عبد الباقي محمد، مدير المركز النيجيري للبحوث العربية. جاء اللقاء لتهنئة فضيلة المفتي بتوليه منصب الإفتاء وبحث سُبُل تعزيز التعاون الإفتائي بين دار الإفتاء المصرية والجهات النيجيرية.

وقد أعرب فضيلة المفتي عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات والتعاون الإفتائي بين مصر ونيجيريا. كما شرح للوفد طبيعة العمل في دار الإفتاء المصرية، مشيرًا إلى مركز تدريب المفتين الذي تقوم الدار من خلاله بإعداد برامج تدريبية متخصصة للمفتين، والتي يتم تصميمها أحيانًا وَفْقًا لاحتياجات وسياقات البلدان المختلفة.

وتطرَّق فضيلة المفتي إلى الحديث عن إنشاء الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم عام 2015، والتي تُعَدُّ مظلةً جامعة للمفتين والهيئات الإفتائية من مختلف دول العالم. وأوضح أنَّ الأمانة العامة تضمُّ في عضويتها 111 عضوًا من 108 دول، مشيرًا إلى أنها تفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع الجميع.

وأكَّد فضيلته استعداد دار الإفتاء المصرية لتدريب المفتين من نيجيريا والتعاون معهم في المجال الإفتائي، بما يسهم في تعزيز العمل الديني والإفتائي هناك.

من جانبه، أعرب وفد المركز النيجيري عن شُكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال من قِبل فضيلة المفتي، مؤكدًا المكانةَ الكبيرة التي يحظى بها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية لدى المسلمين في نيجيريا. كما أبدى الوفد تطلعه للتعاون في المجال الإفتائي، وخاصةً في مجال تدريب المفتين، بما يعزِّز من مستوى الأداء الإفتائي في نيجيريا.