نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر ينعي الطالب إبراهيم ياسر إبراهيم رابع الثانوية الأزهرية ويعزي أسرته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، ينعى الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الطالب إبراهيم ياسر إبراهيم، الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية على أصحاب ذوي البصائر في الشهادة الثانوية الأزهرية، والذي وافته المنية اليوم، بعد صراع ومعاناة مع مرض السرطان.

ويتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى أسرة الطالب الفقيد وأحبائه وأساتذته، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسُّلوان. {إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

وقد وجَّه فضيلة الإمام الأكبر وفدًا من قطاع المعاهد الأزهرية، لتقديم واجب العزاء ومواساة أسرة الطالب.