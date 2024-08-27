وزير المجالس النيابية ناعيًا نبيل العربى: رمز متفرد بالعمل الدبلوماسى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 04:28 مساءً - نعى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السفير نبيل العربي، وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والقاضي السابق بمحكمة العدل الدولية، ورئيس الوفد المصري في التفاوض لإنهاء نزاع طابا مع إسرائيل، الذي وافته المنية مساء أمس.

وتقدم وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بخالص العزاء لأسرة الراحل ومحبيه وتلاميذه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

عمل بإخلاص من أجل خدمة وطنه

وقال فوزي، في تصريح له اليوم، إن الفقيد كان رمزًا متفردًا من رموز الدبلوماسية المصرية والعربية، وصاحب مسيرة وبصمة في المحافل الدولية وقامة قانونية وتفاوضية متميزة على جميع المستويات، وقدم خلال مسيرته جهودًا وإسهامات بإخلاص من أجل خدمة وطنه.

علامات مميزة في مسيرة الراحل

أضاف، إن للراحل علامات مميزة على الصعيد الدبلوماسي والقانوني والسياسي، إذ بدأ مسيرته المهنية مستشارًا قانونيًا للوفد المصري أثناء مؤتمر كامب ديفيد للسلام في الشرق الأوسط، ولعب دورًا كبيرًا في المفاوضات الدولية، واستمرت مسيرة العربي في التمثيل الدولي لمصر، منخرطًا بعضوية عدة لجان قانونية، وكان نموذجًا للنضال والدفاع عن حقوق مصر، وتعزيز مكانتها، إقليميًا وعربيًا.