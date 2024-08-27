لما جبريل ضيفة مها بهنسى الليلة فى سهرة خاصة على "CBC" من العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 04:29 مساءً - تستضيف الإعلامية مها بهنسى اليوم، الأربعاء، الإعلامية لما جبريل المتحدث باسم مهرجان العلمين وذلك في سهرة خاصة على قناة " CBC" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وتجذب الدورة الثانية من مهرجان العلمين الأنظار بصورة مدهشة، خاصة بعدما شهدت خلال الأيام الماضية العديد من المفاجآت المناسبة لمختلف أذواق الأسرة المصرية إلى جانب كل محبي الترفيه من جميع البلدان.

ويؤكد ذلك مكانة مدينة العلمين كواحدة من أهم المدن السياحية على شريط ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي المنطقة العربية.