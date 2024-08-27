جثمان الراحل نبيل العربى يوارى الثرى فى مقابر العائلة بالرحاب.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 04:29 مساءً - وصل منذ قليل جثمان نبيل العربى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، حيث يوارى الثرى بمدافن العائلة بمقابر طريق السويس فى مدينة الرحاب.

وكانت قد أقيمت صلاة الجنازة على الفقيد فى مسجد قرية الدبلوماسيين - سيدى عبد الرحمن، قبل قليل.

وشارك فى الجنازة إلى جانب أفراد عائلته، عددا من الدبلوماسيين، الذين حرصوا على المشاركة فى وداع الفقيد الراحل.

ووزير الخارجية الأسبق نبيل العربى سياسى ودبلوماسى مصرى، تنقل فى الوظائف من قاضٍ فى المحكمة الدولية إلى وزير للخارجية المصرية، قبل أن يستقر به المقام أمينا عاما لجامعة الدول العربية.

ولد نبيل عبد الله العربى يوم 15 مارس 1935، فى العاصمة المصرية القاهرة.

وتخرج فى كلية الحقوق عام 1955، ثم حصل على الماجستير فى القانون الدولى وعلى الدكتوراه فى العلوم القضائية من مدرسة الحقوق فى جامعة نيويورك.

عمل مستشارا قانونيا للوفد المصرى أثناء مؤتمر كامب ديفد للسلام فى الشرق الأوسط عام 1978.

عين سفيرا لمصر لدى الهند (1981-1983)، وممثلا دائما لها لدى الأمم المتحدة فى جنيف (1987-1991)، وفى نيويورك (1991-1999).

شغل نبيل العربى منصب وزير خارجية مصر منذ 7 مارس 2011 خلفا لأحمد أبو الغيط، وكان قد رشح فى 4 مارس2011 من قبل شباب ثورة 25 يناير لتولى هذه الحقيبة.