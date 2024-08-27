التعليم تحدد عدد الحصص بمادتى الكمبيوتر وتكنولوجيا إدارة الأعمال للثانوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 05:26 مساءً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه تضاف مادة تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات ضمن مواد التربية المهنية والتي يختار منها الطالب مادة واحدة لطلاب مرحلة الثانوى العام بداية من العام الدراسى الجديد، والتي لا تضاف درجتها للمجموع الكلي، موضحة أن مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ضمن المواد الدراسية التي يمتحن فيها الطالب ولا تضاف درجتها للمجموع ويكون عدد الساعات الدراسية 51.5.

أولا : الإجمالي العام لعدد حصص الصف الأول الثانوى 39 حصة

ثانياً : الإجمالي العام لعدد حصص الصف الثاني الثانوي 40 حصة

ثالثاً : الإجمالي العام لعدد حصص الصف الثالث الثانوي 35 حصة.