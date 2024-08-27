مصر تحسم المركز الأول في البطولة العربية للجودو للأندية البطلة بالعلمين تحت 55 كلغ (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 05:26 مساءً -

شهدت مدينة العلمين الجديدة، إقامة فعاليات البطولة العربية للجودو للأندية البطلة خلال الفترة من 22 إلي 28 أغسطس الجاري بمشاركة 428 لاعبا ولاعبه من مختلف أندية الدول العربية.

ونجح عمر محمود عبد الفتاح في الفوز بلقب البطولة في منافسات 14 سنة ذكور تحت 55 كلغ، وجاءت نتائج هذا الوزن كالتالي:

نتائج منافسات تحت وزن 55 كلغ

المركز الأول : عمر محمود عبد الفتاح.. أكاديمية الاتحاد المصري .. مصر

المركز الثاني : أسامة الساعدي .. نادى الشرطة الرياضى العراقي

المركز الثالث : رياض رشوان.. المشروع القومي للناشئين "أ" - مصر

المركز الثالث مكرر : آدم أحمد .. أكاديمية الاتحاد المصري .. مصر



وشهدت البطولة العربية لأندية الجودو مشاركة 646 فردا ما بين لاعبين ومدربين وحكام وإداريين من مختلف الأندية المشاركة وقاد فعاليات البطولة تحكيميا 18 حكم من مختلف الدول العربية وتولى 86 مدرب قيادة اللاعبين واللاعبات في ثلاث مراحل تحت 14 سنة و16 سنة و18 سنة.



وأشادت الوفود المشاركة في البطولة بالتنظيم والاستقبال في مدينة العلمين التي شهدت مهرجان كبير في رياضات مختلفة و أيضا حفلات فنية كبيرة.

