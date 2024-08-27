نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تنفي إلغاء 20 قسما بالإدارات التعليمية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نفت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مايتردد عن إلغاء 20 قسما في الإدارات التعليمية وهي:
1- التربية السكانية
2- التربية النفسية
3- التربية الوطنية
4- الاقتصاد المنزلي
5- المجال الصناعي
6- المجال الزراعي
7- توجيه المعامل
8- الإجازات وتكون بالمديريات فقط
9- المتابعة
10- الوسائل التعليمية
11- الخدمات التعليمية
12- التغذية
13- التربية العملي ويكون الإشراف فقط من دكاترة الكلية
14- أمن الادارات
15- خدمة المجتمع
16- الموهوبين
17- الاتصال السياسي
18- الأكاديمية (توزيع العمل على قسم التدريب والإحصاء)
19- الخدمات الداخلية ( يكتفي بهيئة الابنية)
20- التخطيط الاستراتيجي