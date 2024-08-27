التعليم تكشف موعد انتهاء الفترة المسائية بالمدارس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 07:28 مساءً - كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله حول عمل المدارس التي ستكون بنظام الفترتين.

وأكد المصدر أنه سيكون ذلك ببعض الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية وفقا لطبيعتها، لافتًا إلى أن نهاية توقيت الفترة الثانية الساعة ٥.٣٠ مساء.

ونفى المصدر، صحة منشورا يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يشير إلى انتهاء الفترة المسائية الساعة ٧.٣٠ مساء، مؤكدا لم يصدر لوائح تنفيذية لأي قرار وزاري بهذا الشأن.

وبحسب الخريطة الزمنية، للعام الدراسى الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ٢١/ سبتمبر ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بعدد ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد، في المدارس الدولية يوم ٨ سبتمبر ٢٠٢٤.