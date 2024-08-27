بالأسماء.. التشكيل الخاص لمجلس الدولة بعد اعتماد الحركة القضائية 24/25

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 07:29 مساءً - اعتمد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، المجلس الخاص للشئون الإدارية بجلسته المعقودة اليوم الثلاثاء 27/8/2024 الحركة القضائية لمستشارى المجلس للعام القضائى 2024/2025 وذلك إعتبارًا من أول أكتوبر 2024، وقد تضمنت الحركة تشكيل المجلس الخاص من:

1- المستشار/أحمد عبدالحميد حسن عبود

رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكمة الإدارية العُليا.

2- المستشار/ فارس سعد فام حنضل

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسًا للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.

3- المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبوالعينين حسنين حمزه

نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لقسم التشريع.

4- المستشار/ حسام أحمد نور الدين مصطفى

نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.

5- المستشار/ السيد إبراهيم السيد الزغبي

نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لهيئة مفوضى الدولة.

6- المستشار/ أحمد وجدى عبدالفتاح على فاضل

نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.

7- المستشار/ محمد هشام أحمد كمال الكشكي

نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية

كما تضمنت الحركة إلحاق عدد (108) مستشارًا بالمحكمة الإدارية العليا، و(1,239) مستشارًا بمحكمة القضاء الإدارى، و(568) مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية،و(1,700) مستشارًا بهيئة مفوضى الدولة.