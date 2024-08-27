نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد اللطيف: تنفيذ مجموعات التقوية قبل بداية العام الدراسى.. وحصول المعلم على أجر مجزي فوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء أ.ح طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية بمحافظة السويس؛ بهدف الاستماع إلى رؤيتهم ومقترحاتهم حول سبل تطوير الأداء بالإدارات التعليمية، استعدادًا للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وفى مستهل اللقاء، أشاد الوزير بمعلمي التربية والتعليم وما يمتلكونه من خبرات وموهبة في التدريس وما يتلقونه من تدريبات تستهدف تنميتهم المهنية، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز في أعداد المعلمين، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي

واستعرض الوزير محمد عبد اللطيف الآليات التي تم الإعلان عنها كحلول لمشكلة الكثافة الطلابية، والالتزام بتنفيذ المناسب منها وفقا لطبيعة كل إدارة تعليمية، مشددًا على دقة وصحة البيانات التي يقدمها مديرو الإدارات بالنسبة لكثافات الفصول.

كما استعرض الوزير الآليات الخاصة بتطبيق مجموعات التقوية في المدارس، مشددا على ضرورة البدء في تنفيذها قبل بداية العام الدراسى، وضرورة أن يحصل المعلم على أجر مجزى فوري، وتوفير الإجراءات والآليات المناسبة لراحة المعلم والطالب، موضحًا أن هذه المجموعات تعقد تحت إشراف الوزارة وتضم أكفأ المعلمين.

وفي هذا الإطار، ناقش الوزير الحضور حول الآليات المناسبة لتنفيذ مجموعات التقوية داخل المدارس من خلال مديرى المدارس، موجهًا بوضع كل إدارة تعليمية خطة مقترحة متكاملة؛ لتفعيل مجموعات التقوية والتحاق الطلاب بها.

وأوضح الوزير أن كل مدير إدارة يقوم بتنفيذ الحلول التي تتناسب مع إدارته، مشددًا على ضرورة حضور الطلاب إلى المدرسة خاصة فى سنوات النقل ومتابعة مدير المدرسة لنسب الحضور، مؤكدا في هذا الإطار أن الوزارة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التي تعمل على جذب الطلاب للمدرسة، والاهتمام بغرس القيم لدى أبنائنا الطلاب.

وأشار الوزير إلى أنه، خلال الفترة المقبلة، سيتم عقد لقاءات دورية مع مديري المدارس بالمحافظات، وستبدأ هذه اللقاءات بمحافظة القاهرة للحديث حول وضع إدارة المدرسة الحلول لأي مشاكل طارئة، مشددًا على سرعة الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية.

وفى كلمته، أشار اللواء أ.ح طارق حامد الشاذلي محافظ السويس إلى أهمية تحقيق جودة التعليم سواء تعليم عام أو فنى، في إطار تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكدا استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم لوزارة التربية والتعليم في قراراتها لمواجهة التحديات والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وقد أشاد الحضور، خلال اللقاء، بقرارات الوزير التي تساهم فى حل مشكلة العجز في أعداد المعلمين، كما أشادوا بالحلول التي تعمل على حل مشكلة الكثافات الطلابية، وكذلك تطبيق نظام التقييمات لطلاب صفوف النقل بما يساهم فى انضباط العملية التعليمية بالمدارس.

جاء ذلك بحضور شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وياسر محمود عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس.