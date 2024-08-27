نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم: مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات أساسية بالمرحلة الثانوية ولا تضاف للمجموع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مادة تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات ضمن مواد التربية المهنية والتي يختار منها الطالب مادة واحدة لطلاب مرحلة الثانوى العام بداية من العام الدراسى الجديد، والتي لا تضاف درجتها للمجموع الكلي.

واضافت، أن مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ضمن المواد الدراسية التي يمتحن فيها الطالب ولا تضاف درجتها للمجموع ويكون عدد الساعات الدراسية 51.5.

أولا: الإجمالي العام لعدد حصص الصف الأول الثانوى 39 حصة

ثانيًا: الإجمالي العام لعدد حصص الصف الثاني الثانوي 40 حصة

ثالثًا: الإجمالي العام لعدد حصص الصف الثالث الثانوي 35 حصة.