زوار العلمين لإكسترا نيوز: الدنيا كلها فى العلمين والهوا فيها يرد الروح

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 08:26 مساءً - رصدت كاميرا قناة "إكسترا نيوز" آراء وانطباعات زوار مدينة العلمين الجديدة عن الأجواء الساحرة فى المدينة.

وقالت زائرة: "أنا من طنطا وولادى كانوا بيزنوا على دماغى علشان ييجوا يشوفوها بعدما شفناها حلوة فى التليفزيون أكتر من مرة، ولما جينا لقيناها زى ما قالوا عنها وزيادة شوية كمان".

وأضاف زائر آخر: "العلمين بعدما كانت صحراء أصبحت مبانى جميلة وفنادق فخمة، وانا سعيد بالممشى الموجود فى المدينة شئ جميل جدا، والهواء فيه يرد الروح ومتاح مجانا لكل المصريين ييجوا ينوروا المدينة".

ولفت آخر إلى أن العلمين بتجمع الدنيا هنا بكرنفال ومهرجان جميل عمل على تنشيط السياحة، وبنقول أن احنا عندنا أجمل بقعة سياحية فى العالم للى حابب يستثمر فيها ويستمتع بيها، حاجة عظيمة وربنا يخلى الرئيس السيسى واللى بيقدمه".

أتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة فى المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.