نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بمدينة العياط وانقطاع الخدمة عن المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه وقع كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بمدينة العياط التابعة لمحافظة الجيزة.

وأضافت شركة مياه الشرب بالجيزة، أنه فور حدوث الكسر دفعت الشركة، بفرق إصلاح ومعدات وشفاطات للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

وأشارت شركة مياه الشرب بالجيزة، أنه جارٍ حاليًا الكشف على موقع الكسر وشفط المياه الناتجة عن الكسر، مما أثرت على الخدمة وإنقطاعها عن مدينة العياط وبعض القرى المجاورة.

ودفعت شركة مياه الجيزة، بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.