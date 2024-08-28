حقيقة وجود درس عن عبدالغفور البرعي بمنهج الصف الأول الإعدادي

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أحمد جودة - القاهرة - نفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة وجود درس عن عبد الغفور البرعي، من رواية " لن أعيش في جلباب أبي" وذلك بمنهج اللغة العربية للصف الأول الإعدادي المطور والذي يطبق العام الدراسي المقبل لأول مره.

وفي ذات السياق، انتشرت انباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تزعم تضمن منهج اللغة العربية لدرس عن شخصية عبد الغفور البرعي، الذي تم تجسيدها في مسلسل عبد الغفور البرعي، الأمر الذي أثار حفيظة رواد السوشيال ميديا الذين استنكروا تضمين مناهج الصف الأول الإعدادي المطورة لشخصيات مسلسلية.

وأشار عدد من رواد مواقع السوشيال ميديا، إلى أن الدرس جاء في تدريبات إحدى الكتب الخارجية لمنهج الصف الأول الاعدادي للعام المقبل.

وتضمنت قطعة التدريب، سؤال اقرأ ثم أجب، الاتي:

" كان عبد الغفور البرعي الرجل العصامي الذي بدأ حياته من الصفر، يجلس في مكتبه الفخم بوسط القاهرة، وحوله الصور التي تروي قصة نجاحه. نظر إلى ابنه عبد الوهاب، الذي كان يجلس أمامه بصمت، وعيناه تحملان مزيجًا من الحيرة والإصرار.

قال عبد الغفور بنبرة حازمة: يا عبد الوهاب، لقد عملت بجهد طوال حياتي لبناء هذا الصرح..أريدك أن تستلم الراية من بعدي وتواصل ما بدأته.

نظر عبد الوهاب إلى والده وقال بهدوء: يا أبي، أنا أقدر تعبك وجهدك، لكن لدي أحلامي الخاصة. لا أريد أن أعيش في جلبابك. أريد أن أحقق نجاحي بطريقتي».

شعر عبد الغفور ببعض الراحة في كلام ابنه، ورأى في عينيه الإصرار، قال أخيرا: حسنًا،سأعطيك فرصة. لكن تذكر الباب مفتوح دائمًا إذا احتجت لأي نصيحة أو مساعدة».

مشهد من رواية ( لن أعيش في جلباب أبي ) بتصرف الإحسان عبد القدوس)

من جهتها، أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة لوجود درس عن عبد الغفور البرعي بمنهج اللغة العربية للصف الأول الإعدادي للعام الدراسي القادم 2024/2025، مؤكدا أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.