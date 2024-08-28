انت الأن تتابع خبر لمدة 3 أيام .. عودة قطع الكهرباء عن هذه المحافظة بداية من اليوم والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من الأماكن الواقعة في نطاق محافظة الغربية، قطع الكهرباء اليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس الجاري، بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين
وكشفت رئاسة حي غرب المنصورة
- التفاصيل الكاملة حول قطع الكهرباء في بيانه الذي نشرته على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، حيث سيتم قطع التيار لمدة 4 ساعات بداية من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًأ من نفس اليوم
أماكن قطع الكهرباء
- وأكدت رئاسة حي غرب المنصورة، أنه سيتم قطع الكهرباء بسبب أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة، مشيرة إلي أن الأماكن التي سوف تتأثر بذلك هي شارع الجلاء وفى يوم الخميس الموافق 29 أغسطس الجارى هي: شارع الجمهورية، وأول شارع محمد فتحي وومن المقرر إجراء الصيانة الدورية على لوحة توزيع مديرية الكهرباء يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس الجارى بدءا من الساعة السادسة صباحا، وحتى الساعة التاسعة صباحا من نفس اليوم، والمناطق التى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها هي: (منطقة عزبة الشال بالكامل – شارع الدراسات – مساكن الأوقاف – منطقة عزيزة الشناوى – جزء من مساكن الشناوى – حى شرق المنصورة).
- وتهيب رئاسة حي غرب المنصورة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم خلال تلك الفترة المذكورة، يمكن الاتصال من خلال الخط الساخن لأعطال الكهرباء بالمحافظة على الرقم الموحد 121، لتقديم أي شكاوى، مشيرة إلى أن الخدمة مستمرة على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع