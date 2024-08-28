وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" بـ4 مدن جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 09:32 صباحاً - تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الموقف التنفيذي للوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بـ4 مدن جديدة، وهي مدن القاهرة الجديدة، وحدائق العاصمة، و15 مايو، والعبور الجديدة، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الدولة المصرية، ممثلة في وزير الاسكان ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى، وجهات الوزارة المختلفة، تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير وحدات سكنية تلائم وتناسب مختلف شرائح المجتمع، وذلك من خلال سياسة الوزارة التى تعتمد على 3 محاور، وهى، الدعم لشريحة محدودى الدخل - حيث تتحمل الدولة أكثر من نصف قيمة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر، والمساندة لشريحة متوسطى الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى، وهذا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية من الشرائح الاعلى دخلا فى تقديم الدعم لشريحة محدودى الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة المشروعات الجارية بالمبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بالتجمع الثالث، وذلك بحضور مسئولي الجهاز والمشروعات.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه جارٍ تنفيذ 222 عمارة بها 5328 وحدة بمساحات تتراوح بين (90م2 : 120م2)، كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة ضمن خطة الدولة نحو توفير سكن ملائم لكل المصريين.

وفي جولته، تابع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال الطرق الجارية بالمشروع، موجهاً بضرورة الاهتمام بأصول الصناعة لأعمال الطرق وإنجاز الأعمال في الموعد المحدد لها.

وقام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، بالمرور على الأعمال الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين - محور محدودى الدخل ومحور متوسطى الدخل "، حيث قام بالاطلاع على نسب الإنجاز للمشروعات الجارى تنفيذها بموقع المبادرة، ومنها مشروعات الإسكان والخدمات والطرق والمرافق.

واستكمل رئيس الجهاز الجولة بالمرور على أعمال الطرق الجارى تنفيذها ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من محاور الطرق بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا بالمدينة، وتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بالميدان الواقع بمدخل المدينة والتجهيز لأعمال الزراعة فى الميدان، وأعمال المرافق الجارى تنفيذها وبعض أعمال الزراعة بالمنطقة.

وقام المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، بتفقد أعمال البدء في الطبقة الأسفلتية بمنطقة النرجس ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل "، يرافقه مسئولو الجهاز.

وأوضح رئيس الجهاز، أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة النرجس تضم ٤٦٥ عمارة بها ١١١٦٠ وحدة سكنية، وتم البدء في أعمال الطبقة الأسفلتية للطرق بالمنطقة، مشيراً إلى أن إجمالي أطوال شبكة الطرق تبلغ حوالي ١٦ كيلومترا، وتحتوي على عدد ١٠٣ أماكن انتظار سيارات لتخدم سكان المنطقة، كما يضم المشروع عدة مبانٍ خدمية جارٍ العمل بها لتوفير مجتمع سكنى متكامل به كافة الخدمات.

وفي السياق ذاته، تفقد الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات، المشروعات الجارية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين "، للوقوف على موقف المشروعات، حيث شملت الجولة تفقد عمارات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بالحي الـ 16، والذي يضم 433 عمارة بها 10392 وحدة سكنية.

وتابع رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، موقف الأعمال الخاصة بالطرق، وما تم تنفيذه من أعمال طبقات الأسفلت بمداخل المواقع والطرق الرئيسية والفرعية والمحيطة بالعمارات، وأماكن انتظار السيارات وأعمال تركيب الإنترلوك والبلدورات في الجزر والأرصفة والمشايات بين العمارات، وكذا أعمال تنسيق الموقع وأيضاً أعمال الزراعة.

ووجَّه رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة بضرورة التنبيه على الشركات المنفذة للمشروعات بزيادة معدلات الإنجاز والالتزام بكافة الاشتراطات والمواصفات الفنية، وكذلك مراعاة معايير الجودة والصحة والسلامة المهنية مع تكثيف العمالة لسرعة الانتهاء من الأعمال في موعدها.



