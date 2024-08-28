لما جبريل: استمرار الخدمات فى العلمين بعد انتهاء فعاليات المهرجان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 09:32 صباحاً -

أكدت الإعلامية لما جبريل، استمرار الخدمات في مدينة العلمين، مشيرة إلى أن ما تم تشغيله وتدشينه خلال فعاليات المهرجان لن يتوقف وسيستمر رغم انتهاء فعاليات المهرجان.

أضافت "جبريل" خلال برنامج "صباح العلمين"، إن مهرجان العلمين يقترب من نهاية نسخته الثانية خلال أيام، مؤكدة أن حفل الختام سيكون خاص ومميز ومشابه لحفل الختام.

أكدت أن فعاليات المهرجان لن تنتهي حتى آخر لحظة، مبينة استمرار عمل المسرحيات مثل "مسرحية فرقة عوالم خفية وبرقع الحيا وعريس البحر".

تحدث محمد أنور رئيس قسم الرصد بشركة POD، عن المتابعة الكبيرة من المواقع الإعلامية العربية والغربية لفعاليات مهرجان العلمين، مؤكدا أن التغطية الإعلامية للمهرجان ضعف النسخة الماضية.

أضاف رئيس قسم الرصد بشركة POD، خلال برنامج "صباح العلمين" مع الإعلامية لما جبريل،: " مواقع عربية وعالمية بتتكلم عن الفعاليات والتنوع والسنة دي الأخبار أضعاف السنة اللى فاتت..هناك متابعة كبيرة للحفلات خاصة بعد حضور فنانين كبار..بنشوف ضعف الأرقام سواء زوار أو ووفود أجنبية".