ضبط مواد مخدرة قيمتها 1.5 مليون جنيه بحوزة عناصر إجرامية بالشرقية و بنى سويف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 09:32 صباحاً - واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

مديرية أمن الشرقية

ضبط (عنصرين إجراميين – لأحدهما معلومات جنائية) ، بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان ، وبحوزتهما (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية آلية – عدد من الطلقات).

مديرية أمن بنى سويف

ضبط (عنصر إجرامى – " له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة بنى سويف، وبحوزته (7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات ).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,520 مليون جنيه).