انت الأن تتابع خبر ويا ويلك لو اتقفشت.. جي بي أس حراري جديد يكشف سرقة الكهرباء ويقطع التيار فورًا عن السارقين.. "ألحق نفسك" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جي بي أس حراري… في خطوة جديدة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي في مصر، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن اتفاقها مع شركة “هواوي” الصينية لتوريد أجهزة “جي بي أس” حرارية وأجهزة ذكية متطورة. تهدف هذه الأجهزة إلى الكشف عن سرقات الكهرباء داخل أي نطاق جغرافي تابع للشركات التسع الموزعة للكهرباء في مصر، مما يمثل تطورًا كبيرًا في مكافحة هذه الظاهرة.

نجاح التجربة الأولية:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التجربة الأولية لهذه الأجهزة أثبتت نجاحها بالفعل. وقد تم تطبيقها على منطقة محددة وحققت نتائج إيجابية في رصد أماكن سرقة التيار الكهربائي بشكل دقيق. وأشار مدبولي إلى أن هذه التقنيات الحديثة تشمل أجهزة وبرامج متطورة تمكّن الحكومة من مراقبة استهلاك الكهرباء بشكل فعال.

بدء تركيب الأجهزة:

من المقرر أن تبدأ شركات توزيع الكهرباء في السوق المصري بتركيب أجهزة “جي بي أس” الحرارية خلال الساعات المقبلة، وذلك ضمن خطة الوزارة لحل مشكلة سرقة التيار الكهربائي التي تسبب في زيادة الفاقد الكهربائي بنسبة تجاوزت 60% في بعض الشركات.

تفاصيل الصفقة مع هواوي:

ستقوم شركة “هواوي” بتوريد نحو 1.2 مليون جهاز “جي بي أس” حراري إلى وزارة الكهرباء، بالإضافة إلى وحدات إلكترونية أخرى. من المتوقع أن تعلن الوزارة قريبًا عن التفاصيل الكاملة لهذه الصفقة، بما في ذلك المواصفات الفنية للأجهزة الموردة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة للقضاء نهائيًا على سرقة الكهرباء، وهي مشكلة تؤثر بشكل كبير على موارد الدولة.

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