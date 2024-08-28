ضبط 4 مواطنين سرقوا تاجري سيارات بالاكراه بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 10:29 صباحاً - نجحت الداخلية في ضبط 4 أشخاص بالإسكندرية لقيامهم بإستدراج شخصين بدعوى بيع سيارة وسرقة مبلغ مالى منهما، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من تاجرى سيارات مقيمان بالقاهرة، بقيام مجهول بإستدراجهما من خلال موقع إلكترونى بزعم بيع سيارة لهما مقابل مبلغ مالى، ولدى تقابلهما بدائرة القسم إصطحابهما بسيارة لمنطقة تحت الإنشاء وفوجئا بقيام ثلاثة آخرين بتهديدهما بسلاح أبيض وإقتيادهما عنوة لخارج السيارة والإستيلاء على حقيبتهما وبداخلها المبلغ المالى ولاذوا بالهرب.

بالفحص بناءً على توجيهات اللواء حسن عطية مدير الأمن أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 4 عاطلين "ل3 منهم معلومات جنائية " مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه).