نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود غطاء سحابي على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى ومدن القناة، إضافة إلى بعض المناطق من الوجه البحري، مما يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس وتلطيف الأجواء.
توقعات الطقس
- نهارًا: يسود طقس حار ورطب على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. سيكون الطقس مائل للحرارة ورطب ليلًا.
- الرياح: معتدلة وتنشط أحيانًا على فترات متقطعة.
فرص الأمطار
- الفرص: توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من حلايب وشلاتين والوادي الجديد.
- الرياح: قد يصاحب الأمطار نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.
الرطوبة
- القاهرة والوجه البحري: العظمى ليلًا بين 80 و85%، والصغرى بين 35 و40%.
- السواحل الشمالية: العظمى بين 90 و95%، والصغرى بين 50 و55%.
- شمال الصعيد: العظمى بين 55 و60%، والصغرى بين 20 و30%.
- جنوب الصعيد: العظمى بين 30 و40%، والصغرى بين 15 و20%.
حالة البحرين
- البحر المتوسط: من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج بين 1 و1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.
- البحر الأحمر: من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة
|المدينة
|العظمى (م°)
|المحسوسة (م°)
|القاهرة
|36
|39
|العاصمة الإدارية
|37
|39
|6 أكتوبر
|36
|39
|بنها
|36
|38
|دمنهور
|35
|38
|وادي النطرون
|36
|38
|كفر الشيخ
|35
|38
|المنصورة
|35
|37
|الزقازيق
|36
|38
|شبين الكوم
|35
|38
|طنطا
|35
|38
|دمياط
|33
|36
|بورسعيد
|33
|36
|الإسماعيلية
|37
|40
|السويس
|36
|39
|العريش
|33
|37
|رفح
|32
|35
|رأس سدر
|37
|39
|نخل
|36
|38
|كاترين
|32
|34
|الطور
|37
|39
|طابا
|36
|39
|شرم الشيخ
|40
|42
|الإسكندرية
|33
|36
|العلمين
|32
|35
|مطروح
|30
|33
|السلوم
|33
|36
|سيوة
|38
|40
|رأس غارب
|40
|42
|الغردقة
|40
|43
|سفاجا
|41
|44
|مرسى علم
|39
|42
|شلاتين
|41
|43
|حلايب
|36
|39
|أبورماد
|38
|40
|رأس حدربة
|35
|38
|الفيوم
|37
|39
|بني سويف
|38
|40
|المنيا
|40
|42
|أسيوط
|41
|43
|سوهاج
|42
|44
|قنا
|44
|45
|الأقصر
|45
|46
|أسوان
|45
|46
|الوادي الجديد
|43
|44
|أبوسمبل
|44
|45