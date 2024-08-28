وزير الطيران يناقش مشروع بيانات المسافرين مع مسئول حماية الحدود الأمريكية بالمنطقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اليوم "الأربعاء"، الملحق الإقليمي لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية US-CBP الأوسط وأفريقيا بالسفارة الأمريكية في القاهرة، ماريو بينغولي، وذلك بحضور الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدني المصري.

وتناول الاجتماع مناقشة العديد من مشروعات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، بما في ذلك مشروع النظام المتقدم للمعلومات المُسبقة عن المسافرين والشحنات الجوية (API/PNR)، ومشروع النظام المتكامل لتبادل المعلومات الأمنية (ATS-G)، ومشروع البرنامج المشترك لتقييم مخاطر الشحنات الجوية (ACAS).

وخلال اللقاء أكد الجانبان على أهمية التعاون المستمر فيما بينهما لتعزيز أمن الطيران وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي الهام .

جاء هذا اللقاء، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز التعاون الوثيق بين الوزارة وجميع الجهات الدولية لضمان أعلى مستويات السلامة و الأمان في مجال الطيران المدني.