وزير الطيران المدني يلتقي الملحق الإقليمي لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 11:26 صباحاً -

في إطار حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز التعاون الوثيق بين الوزارة وجميع الجهات الدولية لضمان أعلى مستويات السلامة و الأمان في مجال الطيران المدني.

استقبل اليوم الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني ماريو بينغولي، الملحق الإقليمي لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية US-CBP الأوسط وأفريقيا، بالسفارة الأمريكية في القاهرة، وذلك بحضور الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدني المصري.