نائب وزير الإسكان يبحث فرص التعاون مع شركة هولندية رائدة في تنفيذ محطات المياه والصرف ذات الطاقات الصغرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 11:26 صباحاً -

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمسئول إحدى الشركات الهولندية المتخصصة في تصميم وإنشاء محطات مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي ذات الطاقات الصغرى، لبحث فرص التعاون بين الوزارة والشركة في استخدام التكنولوجيات الحديثة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي مقدمتها مناطق المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالترحيب بالحضور، ثم استعرض الطفرة الكبيرة في تنفيذ المشروعات القومية في قطاع المرافق وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، ومدى تأثيرها المباشر على المواطن المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وضمان وصول خدمات المرافق بالجودة المطلوبة بالمناطق الريفية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي متكاملة بأحدث التكنولوجيات العالمية المستخدمة.

واستعرض ممثلو الشركة الهولندية سابقة خبرات الشركة في تنفيذ محطات تنقية مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي ذات الطاقات التصميمية الصغيرة، والتي تتسم بكفاءة عالية في إنتاج مياه الشرب النقية المطابقة للمواصفات، ومعالجة الصرف الصحي لإنتاج مياه صرف صحي معالج بغرض إعادة الاستخدام، كما أوضحوا سابقة خبرة الشركة في البلدان الإفريقية على وجه الخصوص.

وخلال اللقاء، أعرب مسئول الشركة الهولندية عن مدى اهتمام الشركة بالتعاون مع قطاع المرافق بوزارة الإسكان، والعمل على مشاركة الجهات المعنية بالقطاع في تنفيذ المشروعات بأحدث التكنولوجيات والتقنيات الحديثة في مجال تنقية مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وخلال الاجتماع، ناقش الدكتور سيد إسماعيل، الأفكار المطروحة من الشركة وكيفية الاستفادة من الخبرات الهولندية في المشروعات المخطط تنفيذها مستقبلاً، وبالأخص منها في مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وتنفيذ محطات مياه الشرب والصرف الصحي ذات الطاقات الصغيرة، والتي تتناسب مع التجمعات السكنية الصغيرة بالقري والتوابع في مختلف المحافظات.

واختتم نائب وزير الإسكان، الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق لعقد اجتماع بحضور الجهاز التنظيمي والجهات التنفيذية التابعة للوزارة، لمناقشة التفاصيل الفنية ودراسة إمكانية الاستفادة من التكنولوجيات المعروضة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.