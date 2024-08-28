نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل تعليم الجيزة يتابع خدمة الشباك الواحد وسط أولياء الأمور لتقديم المعاونة الإيجابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، خدمة الشباك الواحد بديوان عام المديرية، حرصًا من مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على سرعة انجاز الخدمات للمواطنين وأولياء أمور الطلاب.

وذلك بناءا على تعليمات وتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار، بأن تكون هناك آلية مستمرة للتواصل بين المسئولين والمواطنين وتلقي شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها.

حيث قام وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بالمرور على مكاتب خدمة المواطنين بالديوان العام، وتحدث مع أولياء الأمور عن المعوقات التي تواجههم.

وحرص سلومة على تفقد مركز خدمة المواطنين وعلى توافر سبل الراحة لهم أثناء تأدية مصالحهم داخل المديرية وتوافر المقاعد والمراوح أثناء انجاز مصالحهم.

كما أصدر سلومة، تعليماته للعاملين في مركز خدمة المواطنين بحسن التعامل مع المواطنين وعدم التعطيل وسرعة انجاز مصالحهم خلال وقت قصير ومحدد، حتى لا يحدث تكدس أمام شبابيك تقديم الخدمات.

وكان برفقتع خلال المرور كلا من منى أحمد حسن مدير إدارة الاتصال السياسي بالمديرية، ومحمد شعبان مدير إدارة الأمن بالمديرية، ومندوبي المراحل التعليمية بالمديرية " ابتدائي - اعدادي - الثانوي ".

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