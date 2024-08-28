هيئة الأرصاد: استمرار غطاء السحب على مناطق متفرقة وفرص لسقوط أمطار خفيفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 12:31 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن في ظل المتابعة المستمرة لـ حالة الطقس يشير آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية إلى استمرار وجود غطاء من السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وشمال سيناء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: قد يصاحبها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة غير مؤثرة خلال الساعات القادمة.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل والوادى الجديد، مع وجود نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 31 درجة.