انت الأن تتابع خبر الذهب الأبيض .. "كنز ثمين يقدر بملايين" .. دولة عربية تمتلك هذا النوع من النبات الذي يقدر بملايين الدولارات وتسيطر علي كل دول العالم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - النبات الذي يُطلق عليه ” الذهب الأبيض” من أبرز وأهم المنتجات الزراعية داخل جمهورية مصر، ولم يكن منتج زراعي فحسب بل يتجسد فيه التاريخ المصري العريق المتميز في مجال الزراعة والنسيج، واحتفظ القطن المصري بخصائص استثنائية تتفوق على جميع الأصناف الأخرى، وساهم في ذلك زراعته في دلتا النيل والوادي حتى بات يُصدر إلى مختلف الدول حول العالم.

لمذا يعتبر القطن المصري أفضل قطن في العالم ؟

قد يتساءل الكثير عن سر القطن المصري الذي رفع من شأنه بين مختلف الدول وجعلته مميزًا ومنفردًا، وذلك يرجع إلى مايلي:

يتميز بأنه طويل التيلة وله نعومة فائقة تجعله مؤهلًا لصناعة المنسوجات عالية الجودة.

يختلف كُليًا عن الأقطان المزروعة في مختلف أنحاء العالم.

ينمو في مناخ مصري ممتاز، حيث أنه يحتاج إلى طقس دافئ، ويُسقي بماء النيل، فضلًا عن طريقة القطن اليدوية.

القدرة عن امتصاص السوائل، وهذا يجعل الأقمشة التي تُصنع منه أكثر متانة ونعومة.

لديه قدرة قدرة كبيرة عن التحمل والمرونة.

تاريخ القطن المصري